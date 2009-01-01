Американский политик рассказал, чего ждать от Трампа и зачем ему Украина

По словам американского политика, Трамп не будет потакать Путину

Дональд Трамп. Reuters

Об этом заявил американский политик и писатель, 50-й спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич, пишет Сегодня.

По его утверждению, американская позиция на сегодня стандартна для западных стран — выполнение Минских соглашений и ведение переговорного процесса в "нормандском формате".

"Трамп согласится быть партнером только тогда, когда другая сторона освободит Крым, когда она прекратит военные действия на востоке Украины. Он не будет помогать Путину, пока будут затравливать диссидентов и убивать бывших оппозиционеров", — заявил Гингрич.

И более того, в Америке уверены — ничто не будет настолько разрушительным для путинского авторитаризма, как безопасная и процветающая Украина. Но для этого — нужно искоренить коррупцию.

Гинрич также отметил, что вначале президентства Трампа многих, особенно в Украине, смущали довольно спокойные комментарии Трампа в адрес Путина, то теперь ситуация изменилась. В Америке сейчас понимают, что Путин авторитарен и более опасен, чем они предполагали ранее. Но, даже запуская "Томагавки" по авиабазе правительственных сил Башара Асада в Сирии (после химической атаки в провинции Идлиб, в результате которой погибли порядка ста человек), Трамп предупредил российскую сторону за час до этого, но не консультировался с ними. И впредь потакать Путину не будет, утверждает Гингрич.

По мнению политика, для Америки Трамп станет уникальным президентом, ведь даже сам для себя он определяет президентство за рамками привычного образа лидера нации.

"Он не боится делать то, что считает нужным, не оглядываясь ни на мнения, звучащие вокруг, ни на критику. Борьба с теми, кто считает, что президент США должен быть другим не только закаляет Трампа, но и стимулирует", — говорит Гингрич.

"Он очень умен. Но одна из проблем состоит в том, что его нельзя научить. Он очень хорошо учится, но его нельзя научить. Меня спрашивают, советую ли я ему что-то, слушает ли он меня. Да, слушает и пытается понять, что ему говорят, но это должно интегрироваться в то, чем он научился за всю свою жизнь. Но свое суждение он выносит сам и иногда оно отличается, потому что у него другой опыт. Он предприниматель, прежде всего. Он никогда не избирался на государственные должности. Поэтому у него другие подходы", — объясняет он.

При этом, две стратегические цели правления Трампа довольно предсказуемые — не допустить широкомасштабной войны и обеспечить рост экономики США", — подчеркнул он.

Напомним, визит Трампа в Европу дает возможность закончить войну в Украине