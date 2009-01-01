В РФ бизнесу сейчас очень сложно, сказал Смарт.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

может, вероятно, со временем в стране поймут, что его содержание — это слишком дорого.

Такое мнение американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт выразил в интервью "Обозревателю".

В то же время он подчеркнул, что очень скоро для РФ наступят сложные экономические времена.

"Полагаю, сейчас ей будет не до Донбасса… Санкции — очень большая проблема для России. Бизнесу в России сейчас очень сложно", — отметил аналитик.

Ранее Джейсон Смарт говорил, что цены на нефть будут постепенно снижаться, и люди в Российской Федерации станут жить все хуже и хуже, это является самой большой проблемой президента страны Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.