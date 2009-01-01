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Американский политолог объяснил, почему Россия может "сдать" Донбасс

Сегодня, 17:11

В РФ бизнесу сейчас очень сложно, сказал Смарт.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Российская Федерация может "сдать" Донбасс, вероятно, со временем в стране поймут, что его содержание — это слишком дорого.

Такое мнение американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт выразил в интервью "Обозревателю".

В то же время он подчеркнул, что очень скоро для РФ наступят сложные экономические времена.

"Полагаю, сейчас ей будет не до Донбасса… Санкции — очень большая проблема для России. Бизнесу в России сейчас очень сложно", — отметил аналитик.

Ранее Джейсон Смарт говорил, что цены на нефть будут постепенно снижаться, и люди в Российской Федерации станут жить все хуже и хуже, это является самой большой проблемой президента страны Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.

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Россия, экономика, санкции, Донбасс, Смарт
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