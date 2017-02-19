Американский сенатор анонсировал новые санкции против России в 2017 году

Грэм считает, что такие санкции поддержат как республиканцы, так и демократы.
Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".
Среди действий РФ, которые необходимо наказать, сенатор вспомнил вмешательства в выборы в США и аннексию Крыма
Грэм считает, что такие санкции поддержат как республиканцы, так и демократы.
"Мы будем голосовать. Это будет двухпартийное голосование, и мы наберем больше чем 75 голосов. И я уверен, что президент Трамп согласует с нами меры о наказании России", — заявил он.
"Надеюсь, что в 2017 году Россия почувствует последствия своих действий, в том числе в Крыму", — добавил он.
Сенатор не уточнил ожидаемое содержание новых санкций.
Напомним, ранее в США назвали два условия смягчения санкций против России.