Американский сенатор анонсировал новые санкции против России в 2017 году

Грэм считает, что такие санкции поддержат как республиканцы, так и демократы.

Сенатор анонсировал новые санкции против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность в том, что в 2017 году будут наложены новые санкции на РФ

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Среди действий РФ, которые необходимо наказать, сенатор вспомнил вмешательства в выборы в США и аннексию Крыма

Грэм считает, что такие санкции поддержат как республиканцы, так и демократы.

"Мы будем голосовать. Это будет двухпартийное голосование, и мы наберем больше чем 75 голосов. И я уверен, что президент Трамп согласует с нами меры о наказании России", — заявил он.

"Надеюсь, что в 2017 году Россия почувствует последствия своих действий, в том числе в Крыму", — добавил он.

Сенатор не уточнил ожидаемое содержание новых санкций.

Напомним, ранее в США назвали два условия смягчения санкций против России.