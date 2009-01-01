Аналитик назвал главное отличие референдума о независимости Каталонии от голосований в Крыму и Донбассе

В Каталонии не было диверсионных групп из РФ и Черноморского флота, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Незаконныйот Испании был вызван внутренним конфликтом, в то время как в "псевдореферендумы" о независимости Крыма и Донбасса было вмешательство извне.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Крым, Донбасс и Каталония — это совершенно разные ситуации, несравнимо разные. Как бы то ни было, каталонцы являются отдельной древней нацией, имеющей все признаки: свой язык, культуру, многовековую этническую идентичность. А на Донбассе никакой этнической идентичности нет, как нет и "донбасского языка", — напомнил эксперт.

"Кроме того, в Каталонии — исключительно внутренний конфликт. Вообще, каталонский сепаратизм сейчас испытывает серьезное давление со стороны международного сообщества, Евросоюза и т.д. В то же время наши события на Донбассе были инспирированы извне посредством диверсионных групп. Так что в Украине была внешняя агрессия, прикрытая сепаратизмом. А в отношениях между Каталонией и Испанией все намного сложнее, и основные факторы там внутренние, а не внешние, как в Украине", — заметил политолог.

"Что касается сравнения Каталонии с Крымом, то в Крыму решающую роль сыграло российское присутствие и российский флот. Без российского присутствия там бы ничего не произошло. В Каталонии нет вмешательства извне", — подчеркнул аналитик.

"В данной ситуации Украина, на мой взгляд, должна заявить о поддержке территориальной целостности Испании, а с другой стороны — о поддержке всех национальных прав каталонского народа. То есть, Украина должна придерживаться линии, подобной той, которой придерживаются европейцы: не должно оказываться никакого давления на каталонскую идентичность, но все должно оставаться в границах испанского государства. В условиях, когда существует Евросоюз и национальные границы значат все меньше и меньше, такая позиция для каталонцев в долгосрочной перспективе может оказаться приемлемой", — подытожил Александр Палий.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", как Украине вести себя в отношении Испании.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Разные истории: почему ситуацию в Каталонии нельзя сравнивать с Крымом и Донбассом?"