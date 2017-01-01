Аналитик о переносе переговоров по Донбассу: Астана точно не подойдет

Ранее Астана рассматривалась как один из вариантов, где могли бы проходить встречи лидеров "нормандского формата".

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп

О том, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в другой город, стало известно от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Раньше Астана рассматривалась как один из вариантов, где могли бы проходить встречи лидеров "нормандского формата", напомнил в комментарии "Главреду" сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.

Он отметил, что из-за позиции Казахстана, который поддержал Россию по всем вопросам, касающимся Украины, в частности, он не проголосовал за резолюцию ООН, в которой осуждалась аннексия Крыма Россией, было решено сделать местом встреч "нормандской четверки" Минск.

Аналитик считает, что сегодня нет никаких оснований для того, чтобы переносить переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в Астану. По его мнению, столица Казахстана точно не подойдет для таких встреч и об этом можно будет говорить только в том случае, если официальная Астана изменит свою позицию.

"Что касается Трампа, то он раздумывает над тем, чтобы присоединиться к переговорам по Донбассу. Но против этого будут выступать и россияне, и немцы, и французы — никто не хочет допускать США в этот формат. Потому я не вижу возможностей на сегодняшний день для переформатирования этих переговоров. Если же такое переформатирование и смена состава участников все-таки произойдет, то, вероятнее всего, Минск как площадка для переговоров будет изменен. Переговоры перенесут в другую страну, скорее всего, в одну из стран Европейского Союза" — добавил Березовец.

Напомним, ранее в Беларуси прокомментировали идею Трампа о переносе из Минска переговоров по Донбассу.