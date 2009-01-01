Аналитик объяснил, почему после встречи Меркель с Порошенко россиянам нечего "ловить" в Германии

К позиции Украины серьезно прислушиваются ведущие страны мира, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

перед саммитами "Большой семерки" и "Большой двадцатки" — это хороший знак.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Эта встреча накануне саммитов важна тем, что Германия избрана главным коммуникатором с ведущими странами. В ходе этой встречи выяснялась позиция Украины, чтобы в ходе саммитов можно было решать вопросы по урегулированию ситуации в нашей стране. Также выяснялась позиция Украины для формирования затем общей позиции стран "Большой семерки" и для дискуссии на встрече "Большой двадцатки", — говорит политический эксперт.

"В целом, атмосфера визита Порошенко в Германию была очень хорошей, что было видно не только по заявлениям, но и по фотографиям. Порошенко сказал, что это была искренняя, добрая и откровенная встреча. А если политики говорят об откровенности, это значит, что была дискуссия. Ведь Германия, с одной стороны, полностью разделяет украинскую позицию относительно территориальной целостности. А с другой — Берлин заинтересован в снижении градуса российско-украинского конфликта и по возможности в его окончательном разрешении", — напомнил политолог.

"Это были абсолютно нормальные переговоры, которые прошли в очень дружеской атмосфере. Очевидно, что Украина ведет себя конструктивно и готова выполнять Минские договоренности, но безопасность — прежде всего. Очень хорошо, что такую позицию — безопасность прежде всего — поддерживают и США, и Германия, а недавно и французское руководство сделало соответствующие заявления. То есть к позиции Украины серьезно прислушиваются ведущие страны мира", — считает политаналитик.

"Германия сейчас находится под давлением, в том числе под давлением возможного вмешательства России в немецкие выборы, под давлением всех российских шпионских возможностей. С Францией у России не сложилось — РФ совершенно пренебрежительно отнеслась к этой стране и французскому избирательному процессу: мол, главное — это США и Германия. Это было неправильно, и Россия во Франции проиграла (во Франции на президентских выборах победу одержал проевропейский Эммануэль Макрон, а не пророссийская Марин Ле Пен. — Ред.)", — заметил Александр Палий.

"Сейчас россияне серьезную ставку будут делать на выборы в Германии. А в этой стране за последнее время российские коррупционные инвестиции создали множество проблем. Но, несмотря на это, там есть положительный для Украины момент: и социал-демократическое руководство, и руководство христианской демократии, в принципе, занимают одинаковую позицию, и россиянам там особо нечего "ловить", — резюмировал эксперт.

Напомним, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду", почему визит Порошенко в Германию не принес результат.

Больше о визите главы украинского государства в Германию читайте в авторской статье Наталии Гейчук: "Прием в замке Месеберг: о чем договорились Порошенко и Меркель".