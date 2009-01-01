Андрей Довбенко: Правильная стратегия бизнеса и подобранная команда определяют успех компании

Отличие команды N&D от других в том, что она способна решать вопросы с проблемными активами в условиях кризиса, говорит юрист.

Андрей Довбенко

В интервью журналу "Украинский юрист", управляющий партнер компании "Andreas Neocleous & Co Ukraine", прокомментировал ребрендинг своей фирмы.

"Мы продолжим практику в рамках нового бренда N&D. Компания усилила позиции на рынке Украины. Рост команды и переход на новый масштаб проектов позволяет нам выйти на новый этап развития", — объясняет Довбенко.

У юридической компании, — говорит он, — накоплен значительный опыт в вопросах защиты прав инвесторов и бизнеса, судебной практики и уголовного права, M&A и корпоративного права. Мы гордимся нашими проектами в банковской и имущественной сфере в юридическом поле судебной практики", — продолжает юрист. По мнению Довбенко, отличие команды N&D от других в том, что она способна решать вопросы с проблемными активами в условиях кризиса.

"Наша прерогатива — комплексный подход к урегулированию проблем с получением результата, а не просто предоставление юридического сопровождения. Такой подход уже оценили известные украинские банки и другие бизнес-структуры. Рынок юридических услуг Украины переживает не лучшие времена, однако уровень конкуренции остается все таким же плотным, как и ранее. Нельзя не отметить в этом и позитивные моменты", — говорит Довбенко. По его мнению, конкуренция — стимул к развитию, основа жизни. Она заставляет усиленно работать, зарабатывать, приносить результат.

По словам Андрея Довбенко, правильно выбранная линия развития маркетинга и бизнеса, настрой внутренних бизнес-процессов в компании, подобранная команда определяют успех, помогают найти нишу на рынке, обойти конкурентов. Плотный рынок делает игру еще интереснее.

Услуги и подходы, которые может предложить N&D, отличаются от предложений остальных игроков юридической сферы, — считает Довбенко. "У нас нет условностей, мы не боимся возразить клиенту. К нам приходят с проблемой, к которой мы предлагаем решение. Знания, стратегический подход, чувство ситуации — все то, что не всегда доступно пониманию клиента, — вот ключевые аспекты на которые опирается наша команда. Обнаруживая "подводные камни" в поиске оптимального результата мы поступаем исключительно из позиций минимизации рисков, находя лучшее решение. Мы можем выслушать клиента, но принимаем решение, исходя из полученной информации и своего опыта", — говорит Андрей Довбенко.