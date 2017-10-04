Аннексия Крыма и война с Украиной. Дела против заместителей Шойгу направили в суд

Санкции указанных статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сергей Шойгу inforesist.org

В отношении высокопоставленных чинов Вооруженных Сил Российской Федерации Главная военная прокуратура направила в суд обвинительные акты.

Об этом идет речь в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Главной военной прокуратурой завершены специальные досудебные расследования по уголовным производствам об обвинении заместителя министра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ генерала армии Н. Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ вице-адмирала А. Федотенкова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины", — говорится в сообщении.

По версии следствия, эти должностные лица в феврале-марте 2014 года в АР Крым и г. Севастополь в сговоре с другими руководителями Вооруженных Сил Российской Федерации и представителями власти РФ совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, склоняли военнослужащих командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, совершили пособничество в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова.

"Обвинительные акты в отношении этих лиц 04.10.2017 направлены в суд для осуществления специального судебного рассмотрения. Каждый из них объявлен в розыск, судом дано разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщила пресс-служба.

Также сообщается, что санкции указанных статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее начальник Генштаба РФ получил повестку на допрос в военную прокуратуру Украины.