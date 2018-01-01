Аннексия Крыма. Западные СМИ рассказали о спецоперации военных и спецслужб РФ

В Крыму была проведена пропагандистская акция, а также операция с участием спецслужб и военных.

Зеленые человечки в Крыму "РБК-Украина"

Пропагандируемые Кремлем утверждения о якобы почти единодушной поддержке жителями Крыма российской аннексии , а также по поводу мнимой исторической оправданности этих действий является недостоверными.

Подобные утверждения свидетельствуют о том, что не позднее февраля 2014 года была проведена пропагандистская акция, а также операция с участием спецслужб и военных, которые предшествовали аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, пишет немецкое издание Focus.

Отмечается, что особо критический комментарий по поводу мнимого референдума в Крыму принадлежит трем представителям Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Евгений Бобров, один из членов этого официального российского института, в середине апреля 2014 года в частном порядке посетил Крым.

Издание напоминает, что в результате наблюдений и бесед в ходе своего пребывания на аннексированном незадолго до этого полуострове, а также на основании проведенных дополнительных исследований, три члена этого Совета по правам человека сообщили о том, что, по мнению "практически всех опрошенных специалистов и граждан", явка в день проведения референдума не составила 83,1%, как сообщалось официально, а скорее находилась в диапазоне от 30% до 50%. Из числа тех людей, которые приняли участие в этом "референдуме", как считают трое известных российских правозащитников, не 96,77% крымчан проголосовали за аннексию, как утверждали власти, а всего от 50% до 60%. Даже если учесть значительно более высокое участие в выборах и более значительную поддержку аннексии в городе Севастополе, где располагается база российского Черноморского флота, это означает, что, судя по всему, менее одной трети населения Крыма проголосовало за присоединение к России.

В материале подчеркивается, что подготовка, проведение, медийное сопровождение, а также формулировка "референдум" были столь явно тенденциозными, что он вполне может служить хрестоматийным примером подтасованного голосования.

Так, например, дата проведения референдума два раза переносилась на более ранний срок, а граждане Крыма не имели ни времени, ни возможности открыто, критично и свободно обсудить возможные альтернативные варианты, которые они затем могли бы выбрать на якобы всенародном голосовании, состоявшемся 16 марта 2014 года. Голосование проходило в атмосфере значительного психологического давления со стороны многочисленных солдат без знаков различия российской регулярной армии ("зеленые человечки" или "вежливые люди"), а также членов пророссийских нерегулярных формирований (некоторые из них тоже были вооружены).

Автор пишет, что в бюллетене для голосования отсутствовал вариант простого сохранения существующего статус-кво, то есть действовавшей с 1998 года Конституции Автономной Республики Крым. Избиратели в Крыму получили возможность проголосовать либо за "воссоединение" с Россией, либо за повторное введение в действие Конституции Автономной Республики Крым (АРК) 1992 года. Более того, даже эти два варианта были неясно сформулированы, а в определенном отношении даже были абсурдными.

"Складывается впечатление, что многие западные наблюдатели, которые спешат прокомментировать прошлое, аннексию и будущее Крыма, не знают некоторых из приведенных фактов или даже почти все. Или же сознательно их игнорируют", — резюмируется в статье немецкого издания.

Напомним, ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде" оценил шансы Украины на возврат Крыма.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo