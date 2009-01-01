Антикоррупционная прокуратура будет просить суд "закрыть" Насирова

САП добивается отстранении главы ГФС от должности.

Роман Насиров УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании председателю Государственной фискальной службымеру пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Об этом со ссылкой на сообщение САП в Facebook сообщает УНИАН.

Вчера, 2 марта, детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора САП вручили Насирову уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Следствие считает, что председатель ГФС Насиров в течение 2015 — 2016 годов, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнедраинвест", ООО "Недра Геоцентр".

В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии должного обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн, подчеркивается в сообщении.

Как отметил заместитель генерального прокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, "расследование "газового дела" Онищенко требует установления и привлечения к ответственности всех участников схемы незаконного обогащения, а прежде всего его организаторов и бенефициаров — председателя ГФС уже допрашивали в рамках этого производства. Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств, поэтому прокурором вчера было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. Как только начались следственные действия вчера днем, председатель Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в Феофании".

По словам Холодницкого, "учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников "газового дела", мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности. Сейчас детективами НАБУ по поручению процессуального руководителя готовятся соответствующие ходатайства в суд".