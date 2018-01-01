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Арест Савченко: суд рассматривает апелляцию защиты нардепа, онлайн-трансляция

Сегодня, 13:55

Заседание проходит в столичном Апелляционном суде.

Савченко в суде 2
В Киеве суд рассматривает апелляцию защиты Надежды Савченко 24 Канал
В Киеве Апелляционный суд рассматривает жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко на избранную ей меру пресечения в виде ареста.

Во время заседания политик попросила об отводе прокурора Александра Климовича из-за высказывания об осужденных в Украине, а позже помилованных российских военнослужащих Александре Александрове и Евгении Ерофееве.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.
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Надежда Савченко, суд, апелляция
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