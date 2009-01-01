"Армии" ЛНР не хватает местных рекрутов, приходится брать российских алкашей и доходяг

Комбаты высказывают претензии командованию по комплектованию частей "человеческим ресурсов".

Мобилизация в ЛНР, илллюстрация informator.lg.ua

В штабепрошло совещание представителей руководства "МО ЛНР" по вопросу комплектования ряда частей и подразделений корпуса.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ряд командиров высказали претензии командованию и органам комплектования относительно качества направляемого на эти цели "человеческого ресурса". Приводились множественные примеры поступления на службу граждан с хроническими заболеваниями, крайне неудовлетворительными морально-деловыми качествами, низким уровнем элементарной грамотности и асоциальным поведением.

На что представители руководства "МО ЛНР" заявили, что российское военное руководство, не смотря на все просьбы главарей ЛНР, не принимает меры по обеспечению 2-го АК достаточным количеством кандидатов на службу из числа граждан РФ с необходимыми профессиональными навыками и морально-психологическими качествами. В то время как ресурс из числа местных жителей, желающих проходить службу, крайне ограничен, а потому необходимо работать с теми кандидатами, которые есть в наличии, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в российском Калининграде в контрактники для войны на Донбассе берут кого попало, кто не подошел для службы в ВС РФ.