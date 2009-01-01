"Армия ДНР" активно готовится к войне "малых групп"

Во втором эшелоне 1-го АК создаются специальные рейдово-огневые группы.

Боевики, иллюстрация Reuters

Командованиеусиленно готовится к войне "малых групп", которая развернется с появлением "зеленки".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в 2015-2016 гг. тактика использования "малых групп", действующих из "зеленки", была более распространена в подразделениях 2-го АК ЛНР, в частности, на участках фронта вдоль р.Северский Донец).

Сейчас в целом ряде подразделений второго эшелона 1-го АК создаются специальные рейдово-огневые группы (по 10-15 чел., 2-3 единицы транспорта и собственные огневые средства в виде станковых гранатомётов и 82-мм миномётов, иногда ЗУ-23-2). Задача данных групп — действия на переднем крае рейдовым способом с нейтральной полосы, постоянные обстрелы передовых позиций и наблюдательных пунктов сил АТО.

В районе Донецка между Спартаком и Яковлевкой отмечается уплотнение боевых порядков российско-террористических войск. Севернее Щегловского кладбища отмечается переброска к переднему краю сил и средств боевиков — до 10 автомашин с живой силой, снаряжением и боеприпасами, также за сутки — 4 ББМ и 2 грузовика с ЗУ-23-2 на прицепе, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о новой тактике боевиков.