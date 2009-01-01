Боевики что-то затевают: "армия ДНР" в полной боевой готовности, охранку и полицаев — загнали в казармы

Штабам и разведподразделениям дана задача по актуализации карт и схем.

Боевик "армии ДНР", иллюстрация newstes.ru

На территории и в местах дислокации всех воинских подразделенияхзначительно ужесточен пропускной режим.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, подразделения остаются в состоянии "полной боевой готовности", подразделения близ линии фронта переведены на 6-суточное дежурство на боевых позициях. Активизированы действия по контролю боеготовности всех вооружений и военной техники. Штабам и разведподразделениям дана задача по актуализации карт и схем.

Проводится пополнение БК. С незадействованным на боевых позициях личным составом проводятся постоянные тренировки (специальные занятия) по боевой подготовке. Подразделения МВД, охранки, "военной полиции" в Донецке, Горловке, Енакиево, Дебальцево, Докучаевске и Новоазовск тоже переведены на казарменное положение.

Одновременно в СМИ ДНР и в пророссийских группах соцсетей продолжают нагнетать обстановку за счет постоянной подачи информации об обстрелах со стороны ВСУ, разрушениях и гибели мирных граждан, боевых столкновениях и т.п., добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке и Дебальцево охранка ловит дезертиров, а в "армию ДНР" призвали десятки зэков.