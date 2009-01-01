"Армию" ЛДНР учат наступать и форсировать водные преграды

На оккупированной территории проверили систему оповещения населения с использованием сирен и средства теле/радиовещания.

Боевики, иллюстрация sprotyv.info

Под руководством командования 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, в 1-м "армейском корпусе" ДНР и 2-м "армейском корпусе" ЛНР завершено проведение многоступенчатых

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в их ходе отрабатывали ведение наступательных действий с форсированием водных преград, а также проводили проверку системы оповещения населения с использованием сирен и через средства теле/радиовещания.

По результатам учений командующий 8 армией генерал-лейтенант С.Кузовлев принял решение провести в 1-м и 2-м "корпусах" практические показательные бригадные тактические учения с привлечением артиллерийских подразделений и форсированием водных преград, что может свидетельствовать исключительно о наступательном характере боевой подготовки частей и подразделений "армейских корпусов ЛДНР".

При этом контроль за подготовкой и проведением данных мероприятий возложен непосредственно на управление боевой подготовки 8-й армии ВС РФ.

Кроме того, командование 8-й армии направило на рассмотрение генштаба ВС РФ предложения отказаться от применения на ротационной основе частей и подразделений ВС РФ из состава различных оперативных объединений, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины против ВСУ.

Предлагается сформировать из состава частей и подразделений 8 армии штатные батальонные тактические группы, которые на постоянной основе будут дислоцироваться и вести боевые действия на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что характерной чертой командно-штабных учений на Донбассе был единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадавшие с замыслом совместного стратегического учения ВС РФ и Республики Беларусь, проводимого с 14 по 20 сентября.