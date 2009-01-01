Артеменко рассказал о визитах в Москву: с СБУ согласовал, с Сурковым не знаком

Бойко и Левочкин к мирному "плану" отношения не имеют, уверяет опальный нардеп.

Андрей Артеменко УНИАН

Внефракционный нардерп Андрей, утверждает, что в Москву ездил по согласованию со Службой безопасности Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о количестве и цели его поездок в Москву в последние месяцы, сообщает УНИАН.

"Действительно, я подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ", — сказал Артеменко и отметил, что других деталей предоставить не может, ведь "дал подписку о неразглашении".

При этом нардеп утверждает, что никогда не встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, а сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и депутат от "Оппоблока" Сергей Левочкин никакого отношения к его "мирным инициативам" не имеют.

"Я официально заявляю, что ни с кем из вышеназванных персонажей... А что касается господина Суркова — я никогда в жизни не встречался", — сказал депутат и добавил, что, конечно, знаком с Бойко и Левочкиным.

"Я официально заявляю, что ни Бойко, ни Левочкин не имеют никакого отношения к моим мирным инициативам. Я никогда с ними по этому поводу не встречался и не обсуждал", — отметил Артеменко.

На уточнение, с кем из российской стороны Артеменко обсуждал свой "план", Артеменко подчеркнул, что "ни с кем из руководства, из представителей РФ мои мирные инициативы... я обсуждал только в США, только в Украине: с обществом, со своими коллегами, народными депутатами, со своими помощниками, друзьями, своими союзниками".

Напомним, на прошлой неделе лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что владеет информацией о том, что Артеменко в последнее время несколько раз бывал в Москве. Ляшко выразил надежду, что ГПУ и СБУ будут приняты соответствующие меры в отношении Артеменко и добавил, что усматривает в этом "антигосударственный заговор с целью посягательства на территориальное устройство и независимость нашей страны".

20 февраля фракция приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Крымская прокуратура открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.