"Артиллерийский терроризм". Журналист назвал проблемы российских оккупантов на Донбассе

Несмотря на демонстративный милитаризм у Путина острая нехватка человеческих ресурсов, пишет Бутусов.
Такое мнение высказал на ZN.UA журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.
По его словам, Россия вынуждена вести в Украине войну ограниченными силами.
"Несмотря на демонстративный милитаризм у Путина острая нехватка человеческих ресурсов, у РФ не хватает мотивированных солдат, готовых безымянно умирать за империю где-то заграницей. А вот оружия у РФ — избыток", — подчеркивает автор.
По словам Бутусова, данное обстоятельство заставляет российское командование заниматься "артиллерийским терроризмом".
"Не имея достаточного количества хорошо подготовленных пехотных подразделений для контратак и надежного удержания ключевых узлов обороны, российское командование ведет массированные обстрелы. Такой артиллерийский терроризм аналогичен действиям Сирии и Египта во время знаменитых войн "на истощение" с Израилем, которые длились десятки лет в 40–80-х гг", — говорится в статье.
Эксперт указывает, что в настоящий момент Авдеевка и вся линия обороны, а также отбитые у боевиков опорные пункты надежно удерживаются подразделениями ВСУ. В город также переброшены резервы ВСУ и НГУ. В свою очередь, противник истощен, и неспособен вести в данном районе наступательные действия.