"Артиллерийский терроризм". Журналист назвал проблемы российских оккупантов на Донбассе

Несмотря на демонстративный милитаризм у Путина острая нехватка человеческих ресурсов, пишет Бутусов.

Обстрел российских оккупантов на Донбассе radiosvoboda.org

На Донбассе российские оккупанты применяют массированные обстрелы, потому что не имеют достаточного количества хорошо подготовленной пехоты для осуществления контратак.

Такое мнение высказал на ZN.UA журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

По его словам, Россия вынуждена вести в Украине войну ограниченными силами.

"Несмотря на демонстративный милитаризм у Путина острая нехватка человеческих ресурсов, у РФ не хватает мотивированных солдат, готовых безымянно умирать за империю где-то заграницей. А вот оружия у РФ — избыток", — подчеркивает автор.

По словам Бутусова, данное обстоятельство заставляет российское командование заниматься "артиллерийским терроризмом".

"Не имея достаточного количества хорошо подготовленных пехотных подразделений для контратак и надежного удержания ключевых узлов обороны, российское командование ведет массированные обстрелы. Такой артиллерийский терроризм аналогичен действиям Сирии и Египта во время знаменитых войн "на истощение" с Израилем, которые длились десятки лет в 40–80-х гг", — говорится в статье.

Эксперт указывает, что в настоящий момент Авдеевка и вся линия обороны, а также отбитые у боевиков опорные пункты надежно удерживаются подразделениями ВСУ. В город также переброшены резервы ВСУ и НГУ. В свою очередь, противник истощен, и неспособен вести в данном районе наступательные действия.

Напомним, под Авдеевкой силы АТО отразили вражеский штурм.