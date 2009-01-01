Ассоциация с ЕС под угрозой. Почему конфликт Нидерландов и Турции может выйти Киеву боком

Украина в данном случае может оказаться нейтральной молчаливой стороной, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков Главред

был вызван попыткой Анкары влиять на позиции турецкой общины в Европе и нежеланием стран ЕС это допустить. Однако под удар может попасть и Украина.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"В ходе этого дипломатического скандала звучали резкие высказывания с обеих сторон, и все еще продолжается острая фаза. Если бы руководители обеих стран были заинтересованы в том, чтобы не раздувать скандал, они бы не форсировали события изначально, их первые шаги были бы намного сдержаннее. А так и Турция, и Нидерланды с первых же минут решительно пошли друг против друга. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что скандал быстро утихнет", — говорит эксперт-международник.

"Почему разразился скандал между Турцией и Нидерландами? Общая ситуация сложная, повышена динамика и в глобальной системе международных отношений, и на региональном, европейском уровне. Соответственно, те страны, которые чувствовали некий дискомфорт и желали для себя других рамок и условий существования в системе международных отношений, сейчас предпринимают решительные шаги чтобы эти права заявить и отстоять", — считает политолог.

По его мнению, Турция — как раз одна из таких стран, и она действует наиболее решительно в этом отношении: "У Нидерландов же свои интересы — тактические, ситуативные. Они сейчас представили мусульманский, исламский фактор как угрозу для себя. И для Голландии во многих отношениях такая ситуация выгодна. Тем более, Голландия в такой позиции не одинока — Германия выказывает подобные настроения".

"В такой ситуации есть серьезная опасность, которая может зацепить даже Украину, хоть мы и находимся далеко от обеих стран. Нынешнее турецко-европейское обострение имеет свои причины, и такие обострения, как правило, приводят к довольно серьезным последствиям. Прежде всего, потому что Турция является региональным государством, способным влиять на процессы и в своем регионе, и за его пределами, да и в Европе весьма многочисленная турецкая диаспора (уже не одно поколение, диаспора влиятельна, и она способна осуществлять и положительные, и отрицательные действия)", — говорит директор информационно-политического центра "Перспектива".

"Первые признаки того, что этот конфликт может и Украине выйти боком, уже есть. Если Нидерланды пошли на такое обострение ситуации с Турцией, то они точно так же могут поступить и по отношению к Украине в вопросе ассоциации. Голландия вполне может предпринять шаги демонстративного характера, чтобы объяснить свою бескомпромиссную позицию в отношении Турции. Такие же шаги могут быть и по отношению к нам, ведь сейчас идет вспышка радикализации внешней политики. Это малоприятно для Голландии, но если уж такая вспышка появилась, то все это еще поколотится и погорит, пока не появится компромиссный вариант, на который стороны начнут работать. Украина в данном случае может оказаться нейтральной молчаливой стороной. У нас вроде бы выровнялась ситуация с голосованием в Нидерландах по нашему Соглашению об ассоциации, а теперь ситуация вновь может радикализоваться и обрести какие-то неприятные моменты для нас", — опасается политический эксперт.

"Что касается реакции Эрдогана и его угроз в адрес Нидерландов, то следует очень серьезно отнестись к его словам. Ведь Турция сейчас может пойти не только на какие-то недружественные шаги по отношению к Нидерландам. Эти могут быть торговые, персональные и дипломатические санкции, направленные на нагнетание конфликтности ситуации. А, кроме того, могут быть вещи более закрытого характера с использованием турецкой диаспоры в Европе и специальных ведомств с целью влияния на ситуацию. Поэтому к его словам следует отнестись с максимальным вниманием и Нидерландам, и всей Европе", — подытожил Павел Рудяков.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", почему Турции не стоит брыкать и показать характер Нидерландам

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Дипломатический скандал: какие последствия будет иметь ссора Турции и Нидерландов?"