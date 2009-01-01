Астролог дал дельные советы главарям ДНР и ЛНР и спрогнозировал их будущее

Росс говорит, что Захарченко и Плотницкий "ничего не решают". Их прерогатива — коммерция, связи, контакты.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. kp.by

Астролог Влад Росс дал характеристику и спрогнозировал дальнейшую судьбу главарям террористических "Донецкой и Луганской народных республик" —

По его словам, лидер ДНР по своей сути не политик, а предприниматель и актер; во второй половине текущего года он может "постепенно утрачивать свои полномочия", пишет "Обозреватель".

"Захарченко родился под зодиакальным знаком Рака, "Луна в Близнецах". Это значит, что фактически он ничего не решает". Кроме того, в его гороскопе имеет место "Уран в квадратуре к Сатурну", что "говорит о том, что долгосрочной власти у него не будет", — пояснил Росс.

"По своей сути он не политик. В большей степени его сфера — это торговля, взаимосвязи, налаживание контактов. У него есть коммерческая жилка. Захарченко еще и актер. Поскольку Марс у него во Льве, он может играть роль сильной личности, но на самом деле все Раки — боязливые знаки Зодиака. Они всегда зависят от своего клана, своего окружения. Я бы сказал, что Захарченко — пресс-секретарь Путина", — говорит астролог.

Вместе с тем он отметил, что звезды наделили главаря террористов способностью к "здравым суждениям", "чувством меры и такта".

По оценкам Росса, первая половина 2017 года для Захарченко будет складываться хорошо, "а дальше он может постепенно утрачивать свои полномочия".

"По крайней мере, Луна у него в годовой карте сходится с Сатурном, а Сатурн — это всегда трудности, опасность ниспровержения либо преодоление сложных препятствий. В конце года ему совершенно не будет сладко".

Что касается главаря ЛНР Игоря Плотницкого, говорит Росс, — это "человек фатальной судьбы"; чтобы избежать самого худшего, ему следует покинуть зону боевых действий на Донбассе.

По его словам, Плотницкий, как и главарь ДНР Захарченко, рожден под знаком Рака. Но его судьбу существенно усложняет тот факт, что "он родился в лунное затмение".

"Это человек фатальной судьбы. Люди, рожденные в затмения, могут неожиданно уйти из жизни. Таким людям всегда сложно", — пояснил астролог.

"Видимо, в прошлой инкарнации он вел неправедный образ жизни, за что в этой жизни может быть ниспровержен со своей должности. Наверное, ему отведено не слишком много, особенно если он будет идти по неправильному пути", — добавил Росс.

Он также рассказал о том, что "все Раки любят безопасность, они очень боязливы и сильно зависимы от окружения".

Но "Плотницкий по сравнению с Захарченко более харизматичен, его больше уважают", — заметил астролог.

Как и Захарченко, Плотницкий "ничего не решает". Его прерогатива — коммерция, связи, контакты, — сообщил Росс.

По его оценкам, "у Плотницкого очень хорошая ситуация" в начале 2017 года, возможны "хорошие финансовые сделки, налаживание связей".

Но вторая половина года для него крайне неблагоприятна. Возможны какие-то сложные ситуации, особенно в плане финансов", — предупредил астролог.

"Ему надо быть очень осторожным. Мой совет — вообще покинуть зону боевых действий и отправиться в Россию", — сказал он.

Напомним, ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что главари ДНР и ЛНР — Захарченко и Плотницкий — для России являются "отработанным материалом".