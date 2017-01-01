Астролог спрогнозировал судьбу Крыма

Вряд ли полуостров вернется на условиях автономии в состав Украины, отметил Росс.
Скорее всего, как раньше уже не будет, и вряд ли полуостров вернется на условиях автономии в состав Украины, рассказал аналитик на чате в "Главреде".
"Возможно, он будет нейтральной территорией. Но в 2025 году, когда Плутон войдет в Водолея (Водолей всегда символически связан с Россией, Плутон — символ трансформации, разрушения и больших перемен) территориальная целостность России может дать трещину", — заявил гость.
Ранее Влад Росс говорил "Главреду", что экономику РФ в 2018 году ждет крах, а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" вернутся под контроль Киева. Ознакомиться с другими его прогнозами можно здесь.