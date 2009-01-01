Аваков назвал кандидатуру на должность главы Нацполиции

С 1995 года Князев системно работал в уголовном розыске.

Сергей Князев ua-reporter.com

На рассмотрение Кабинета министров внесена кандидатура начальника департамента уголовного розыска Сергея Князева на должность главы Национальной полиции Украины

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнем заседании Кабинета министров Украины", — написал министр.

Аваков отметил, что предложил эту кандидатуру по результатам проведенного консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года; в состав комиссии конкурса входили три международных эксперта и три члена авторитетных неправительственных организаций.

До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции.

С 1995 года системно работал в уголовном розыске – от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области. Кандидат юридических наук.

Последние три года Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской, работал в Киевской и Донецкой областях.

За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев награжден Орденом Данилы Галицкого.

Напомним, ранее Аваков пообещал "кадровые выводы" по трагедии в Княжичах.

Фото: ua-reporter.