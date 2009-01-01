Аваков обнадежил: перспективы вернуть захваченную часть Донбасса в Украину хорошие

Каждый должен делать то, что обязан, отметил министр внутренних дел.

Арсен Аваков УНИАН

Министр внутренних делзаявил, что перспективы вернутьв Украину хорошие.

Об этом он рассказал на XIV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, пишет РБК-Украина.

В то же время чиновник подчеркнул, что не знает каким способом территория вернется под контроль Киева.

"Я оцениваю перспективы вернуть Донбасс в Украину хорошими. А как это будет — через миротворческую миссию, через освободительное движение или каким-либо другим способом — я не знаю, посмотрим. Каждый должен делать то, что обязан", — отметил глава МВД.

Ранее нардеп, командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что Украина сможет достаточно быстро вернуть подконтрольные противнику часть востока страны.