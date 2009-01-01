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Аваков обнадежил: перспективы вернуть захваченную часть Донбасса в Украину хорошие

Сегодня, 16:29

Каждый должен делать то, что обязан, отметил министр внутренних дел.

Аваков
Арсен Аваков УНИАН
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перспективы вернуть захваченную часть Донбасса в Украину хорошие.

Об этом он рассказал на XIV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, пишет РБК-Украина.

В то же время чиновник подчеркнул, что не знает каким способом территория вернется под контроль Киева.

"Я оцениваю перспективы вернуть Донбасс в Украину хорошими. А как это будет — через миротворческую миссию, через освободительное движение или каким-либо другим способом — я не знаю, посмотрим. Каждый должен делать то, что обязан", — отметил глава МВД.

Ранее нардеп, командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что Украина сможет достаточно быстро вернуть подконтрольные противнику часть востока страны.

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Украина, Донбасс, Аваков, миротворцы
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