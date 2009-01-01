Аваков обнадежил: перспективы вернуть захваченную часть Донбасса в Украину хорошие

Каждый должен делать то, что обязан, отметил министр внутренних дел.
Об этом он рассказал на XIV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, пишет РБК-Украина.
В то же время чиновник подчеркнул, что не знает каким способом территория вернется под контроль Киева.
"Я оцениваю перспективы вернуть Донбасс в Украину хорошими. А как это будет — через миротворческую миссию, через освободительное движение или каким-либо другим способом — я не знаю, посмотрим. Каждый должен делать то, что обязан", — отметил глава МВД.
Ранее нардеп, командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что Украина сможет достаточно быстро вернуть подконтрольные противнику часть востока страны.