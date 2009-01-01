Аваков обвинил беглого экс-регионала Олейника в финансировании палаточного городка под Радой

Олейник — беглый депутат Партии регионов, имеющий связь с ОПГ "Торпеда", заявил глава МВД.

Арсен Аваков фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что палаточный городок перед Верховной Радой профинансировал бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на главу ведомства.

"Олейник — беглый депутат Партии регионов, имеющий связь с ОПГ "Торпеда", сообщил, что профинансировал палаточный городок перед Верховной Радой. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги "банкет", сотканный из провокаций, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и глупых ультиматумов", — отметил министр.

Он подчеркнул, что правоохранители будут блокировать все конфликты, которые провоцируют активисты. "Я надеюсь, что граждане впоследствии разберутся, кто за какие ценности там стоит".

Глава МВД добавил, что к обеспечению безопасности в правительственном квартале столицы привлечено 3,5 тысячи правоохранителей, среди них сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Напомним, возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

2 октября Аваков сообщил, что правоохранители 1 октября задержали преступную группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-"регионалами". "Люди входят в ОПГ "Торпеды", которая основную работу ведет в Черкасской области, ориентировочно находятся под влиянием в прошлом народных депутатов из Партии регионов — Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Следствием задокументированы контакты этих лиц, исполнителей, с двумя лицами, находящимися на территории РФ", — отметил тогда министр.