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Аваков предложил ввести санкции против "Сбербанка" за обслуживание клиентов с "паспортами" ЛДНР

Сегодня, 18:15

Аваков подчеркнул, что НБУ должен отреагировать на такие действия "Сбербанка" и ввести санкции.

Аваков
Арсен Аваков УНИАН
"Сбербанк России" должен прекратить свою работу в Украине из-за того, что он начал обслуживать своих клиентов, которые имеют "паспорта" террористических ЛНР и ДНР.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", — написал он.

В то же время Аваков подчеркнул, что НБУ должен отреагировать на такие действия "Сбербанка" и ввести санкции.

"Банк поддерживает действия за рамками международного права. Банк, который поддерживает осуждена мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!", — написал Аваков.

Он добавил, что, по сути, "Сбербанк" таким образом поддерживает режимы террористов ЛНР и ДНР.

Напомним, эксперты рассказали "Главреду", зачем Кремль признал "паспорта" квазигосударств, ознакомиться с мнениями собеседников издания можно здесь.

Теги:  
Аваков, Сбербанк, Россия, санкции
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