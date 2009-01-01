Аваков предложил ввести санкции против "Сбербанка" за обслуживание клиентов с "паспортами" ЛДНР

Аваков подчеркнул, что НБУ должен отреагировать на такие действия "Сбербанка" и ввести санкции.

Арсен Аваков УНИАН

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", — написал он.

В то же время Аваков подчеркнул, что НБУ должен отреагировать на такие действия "Сбербанка" и ввести санкции.

"Банк поддерживает действия за рамками международного права. Банк, который поддерживает осуждена мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!", — написал Аваков.

Он добавил, что, по сути, "Сбербанк" таким образом поддерживает режимы террористов ЛНР и ДНР.

Напомним, эксперты рассказали "Главреду", зачем Кремль признал "паспорта" квазигосударств, ознакомиться с мнениями собеседников издания можно здесь.