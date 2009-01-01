Аваков предупредил: попытка Путина решить конфликт на Донбассе военным путем закончится катастрофой

Аваков заявил, что невозможно вести переговоры о судьбе Украины без ее участия.

Владимир Путин. Reuters

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью немецкому изданию Welt.

Аваков также предостерег Евросоюз и США от отмены санкций против России и решения конфликта на Донбассе без участия Украины.

"Если Запад откажется от Украины, конфликт не решится. И этот конфликт находится не где-то в Азии, а за два часа полета из Берлина. Украинские Вооруженные силы включают в себя 250 тыс. человек. Есть также 130 тыс. в полиции, Национальной гвардии и пограничной службе. Невозможно вести переговоры о судьбе Украины за нашими спинами. Если Путин активизирует свою агрессию дальше и попытается решить проблему военным путем, то результат будет иметь катастрофические последствия", — заявил Аваков.

Ранее в Европарламенте отмечали, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе.