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Аваков предупредил: попытка Путина решить конфликт на Донбассе военным путем закончится катастрофой

Сегодня, 14:22

Аваков заявил, что невозможно вести переговоры о судьбе Украины без ее участия.

Путин, Кремль
Владимир Путин. Reuters
Если президент Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться решить конфлик на Донбассе военным путем, последствия будут катастрофическими.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью немецкому изданию Welt.

Аваков также предостерег Евросоюз и США от отмены санкций против России и решения конфликта на Донбассе без участия Украины.

"Если Запад откажется от Украины, конфликт не решится. И этот конфликт находится не где-то в Азии, а за два часа полета из Берлина. Украинские Вооруженные силы включают в себя 250 тыс. человек. Есть также 130 тыс. в полиции, Национальной гвардии и пограничной службе. Невозможно вести переговоры о судьбе Украины за нашими спинами. Если Путин активизирует свою агрессию дальше и попытается решить проблему военным путем, то результат будет иметь катастрофические последствия", — заявил Аваков.

Ранее в Европарламенте отмечали, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе. 

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Аваков, Россия, Путин, конфликт, Донбасс, США, Евросроюз
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