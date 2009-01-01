Аваков просит пограничников быть готовыми к освобождению Донбасса

Деоккупация востока Украины — это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, говорит министр внутренних дел.

Арсен Аваков фото: mvs.gov.ua

Глава МВДзаявил, что ключевая задача пограничников в этом году — готовность к деоккупации Донбасса.

Об этом он сказал сегодня на коллегии Государственной пограничной службы, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам министра, в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, отметил он.

Как заявил Аваков, ключевой задачей пограничников в этом году является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

"Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство будет рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — отметил глава МВД.

По словам Авакова, это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Напомним, несколькими днями ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что осенью 2017 года может начаться освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

фото: mvs.gov.ua