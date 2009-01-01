Аваков рассказал о войне Украины на два фронта: один — на востоке, второй — внутри страны

Глава МВД открыл памятную доску в честь бойцов Нацгвардии, погибших под Радой.

Арсен Аваков УНИАН

Министр внутренних делзаявил, что Украина воюет на два фронта: на Донбассе с врагом, который не скрывается, и с "пятой колонной" внутри страны.

Об этом он сказал на мероприятий по увековечению памяти военнослужащих Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года во время несения службы у здания Верховной Рады, сообщает УНИАН .

На церемонии была открыта памятная доска в честь погибших.

"Я хочу обратиться к человечности каждого человека в этой стране, в стране, которая воюет на два фронта. Один фронт — на востоке, с тем врагом, который не скрывается, другой фронт здесь, внутри страны, с "пятой колонной", — подчеркнул Аваков.

"Я не знаю никакой политической целесообразности с тем, чтоб наши ребята в угоду раскачке каких-то политических проектов или интересов здесь несли свои жизни на алтарь", — сказал министр.

Аваков напомнил, что 31 августа 2015 года у стен парламента были ранены более 100 человек, погибли четверо. "Ранения были у гражданских и у полицейских, но больше всех — у гвардейцев. Самый главный вопрос, который возникал тогда: за что? Почему эти ребята? Ребята, которые на фронте показали и достойны уважения, вся страна это знает и признает. Доверие к Нацгвардии высочайшее. Почему в тумане, в этом политическом угаре мы должны обслуживать эти политические прихоти", — заявил министр.

Аваков призвал граждан отделять интересы страны, настоящие ценности от "иллюзорной политической борьбы".

Ранее "Главред" сообщал, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать парламент, швырять брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четыре бойца Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка.

Подозрения по уголовному производству по событиям 31 августа объявили членам партии "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.