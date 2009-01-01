Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков

Аваков заявил, что угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции.

Арсен Аваков. УНИАН

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, пишет УНИАН.

"На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции.

Оказывается, яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием (экс-налоговиков). Даже получали звонки из Москвы", — сказал Аваков. Вместе с тем он анонсировал второй этап задержаний бывших чиновников.

Также Аваков отметил, что на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги. Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая. Кроме того, министр сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

Напомним, 24 мая, в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводится свыше 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.