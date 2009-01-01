Аваков рассказал, сколько стоила спецоперация и сожалеет, что не всех налоговиков удалось задержать

Аваков заявил, что несколько подозреваемых пытались сбежать.

Арсен Аваков. 24tv.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал сколько стоила проведенная антикоррупционная спецоперация в рамках расследования организации афункционирования так называемых налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко и сколько было изъято средств у экс-чиновников.

По его словам, операция обошлась силовикам в 330 тысяч гривен, сообщает "24 канал".

"Вертолеты, все эти, весь этот день операции стоил 330 тыс. грн, при том, что вот даже еще не все суды завершены, еще 7 человек будут проходить судебную процедуру, то даже в этом случае мы получили залога 246 млн грн, а сумма обвинения 96 млрд грн", — сказал Аваков.

Он также отметил, что правоохранителям не удалось задержать всех экс-налоговиков из тех, кого планировали. Несколько подозреваемых пытались сбежать, в частности, одного из них задержали в международном аэропорту "Борисполь", еще одного следствие не задерживало, поскольку подозреваемый имеет инвалидность.

"Вчера мы вместе с прокурорами провели почти 500 обысков по всей стране. Спешили, старались все сделать для того, чтобы эти люди не сбежали, но такие попытки были, в том числе и драматические. Люди убегали на машине, ехали в аэропорт, созванивались, давали любые деньги", – подчеркнул главный милиционер Украины.

"Одного подозреваемого задержали прямо в аэропорту Борисполь, других - не дома, но тоже задержали. Я не буду комментировать, сколько нам не удалось (задержать — ред.). Не всех удалось задержать из тех, что планировалось изначально", — заявил Аваков.

Он подчеркнул, что у задержанных проводились обыски с целью найти бумаги и ценности.

Какие именно бумаги были найдены у задержанных, Аваков не стал уточнять.

Министр также сообщил, что у задержанных в тот день было изъято: 5,46 миллионов долларов, EUR279,6 тыс., 3,8 млн фунтов, 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 30 драгоценных часов, 215 ювелирных изделий, 51 предмет искусства, 25 автомобилей и плавсредств.

Министр заявил, что проведение спецоперации и отчет генерального прокурора Юрия Луценко в Верховной Раде в один день, является совпадением.

Напомним, сегодня, 24 мая, в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводится свыше 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.