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Аваков спрогнозировал, когда Россия станет активнее расшатывать ситуацию в Украине

Сегодня, 09:10

РФ не перейдет в полномасштабное наступление на фронте, считает глава МВД.

Арсен Аваков
Россия усилит гибридный фронт, считает Арсен Аваков УНИАН
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени.

РФ усилит гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в нашей стране (в 2019-м запланированы президентские выборы), приводит слова чиновника сайт МВД.

"Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте (на Донбассе — Ред.), поскольку они понесут настоль серьезные людские потери, что их не выдержит даже такой режим, как путинский", — отметил министр.

Ранее бывший и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в марте 2014 года украинская разведка неоднократно сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против нашей страны, планы российского президента Владимира Путина сорвали добровольцы.
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Россия, Украина, Арсен Аваков, дестабилизация, выборы
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