Аваков спрогнозировал, когда Россия станет активнее расшатывать ситуацию в Украине

РФ не перейдет в полномасштабное наступление на фронте, считает глава МВД.

Россия усилит гибридный фронт, считает Арсен Аваков УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени.

РФ усилит гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в нашей стране (в 2019-м запланированы президентские выборы), приводит слова чиновника сайт МВД.

"Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте (на Донбассе — Ред.), поскольку они понесут настоль серьезные людские потери, что их не выдержит даже такой режим, как путинский", — отметил министр.

Ранее бывший и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в марте 2014 года украинская разведка неоднократно сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против нашей страны, планы российского президента Владимира Путина сорвали добровольцы.