Авдеевка как украинский Алеппо. Почему боевики штурмовали город

Все должны были жалеть, переживать и бояться ужасов войны, говорит Семенченко.

Семен Семенченко Главред

Недавняяпод Донецком, ожесточенные штурмы и обстрелы города были попыткой России вынудить Украину к выполнению Минских соглашений, предусматривающих выборы на Донбассе и всеобщую амнистию боевиков.

Об этом первый замглавы Комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне Семён Семенченко рассказал на чате в "Главреде".

"Что касается Авдеевки, я думаю, что целью было принудить Украину к ускорению выполнения Минских соглашений, организации выборов и представлению амнистии боевикам. Из Авдеевки делают некое украинское Алеппо — чтобы все жалели, переживали, боялись ужасов войны. И при этом чтобы нам внедряли через СМИ простую мысль — зачем мучиться, если можно сдаться, тем более, это и сдачей не назовешь — просто заменим термины, и будет "эффективный контроль Российской Федерации". Но — у них это не вышло. Поэтому в Авдеевке боевые действия остановились", — напомнил нардеп.

"Вероятность широкомасштабного наступления крайне низкая, поскольку Россия пытается победить политически. И у нее нет достаточных сил здесь в доступной близости", — добавил экс-комбат батальона "Донбасс".

Напомним, ранее Семенченко усомнился в смерти "Гиви" и "Моторолы", поскольку не было доказательств, однако добавил, что если их не зачистили сейчас, то пристрелят позже — таких свидетелей не оставляют.