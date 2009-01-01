Авдеевка снова под обстрелами боевиков. Перемирие нарушено, все ремонтные работы прекращены

В ОБСЕ отметили, что перемирие в Авдеевке снова нарушено. Люди продолжают страдать.

Российские боевики снова нарушили режим тишины в районе Авдеевки, обстреляв электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения города.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Facebook.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии до Авдеевки. Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Возобновить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", — отметил Цеголко.

Он добавил, что соответствующая информация отправлена ОБСЕ и международным партнерам. "Украина требует от России немедленно прекратить огонь", — подчеркнул он.

Информацию об обстреле ремонтников сообщили и в СММ ОБСЕ в Twitter. Как только ремонтники приступили к восстановлению электричества для Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции, как работы прервали обстрелы.

"Работники продолжили восстанавливать электричество для Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции. Сохраняется режим прекращения огня", — сказано в сообщении.

Позже СММ ОБСЕ опубликовало сообщение о том, что: " Работы внезапно закончилась. Перемирие нарушено. Гражданские лица продолжают страдать. Прекратить стрельбу прямо сейчас!", — призвали в организации.

#ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас! — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 лютого 2017 р.

Стоит также отметить, что заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады по морально-психологической работе Александр Самарский сообщал, что ситуация с безопасностью в Авдеевке стабилизировалась, пишет Интерфакс-Украина.

"Ситуация сейчас стабилизировалась. Сейчас стало легче и военным, и мирным жителям", — сказал он.

Вместе с тем Самарский отметил, что обстрелы продолжаются.

"С начала суток было 4 обстрела, прилетели больше 40 снарядов", — сказал он, добавив, что за сутки у 72-й ОМБр потерь не было.

По словам Самарского, боевики продолжают применять тяжёлое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Работал миномет калибром 120 мм, крупнокалиберный пулемёт, СПГ, из района Донецкого аэропорта работал танк. Это все запрещенное вооружение", — подчеркнул он

Самарский также добавил, что силы АТО удерживают все свои позиции и располагают достаточным количеством сил и средств для обороны.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в районе Авдеевки за неделю ВСУ потеряли 10 бойцов, еще 66 — получили ранения.

Генерал-майор Игорь Гордийчук (позывной "Сумрак") заявил, что обострение боевых действий в районе Авдеевки является агонией боевиков, пытающихся исправить свое положение.