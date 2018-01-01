Автокефалия украинской церкви: Порошенко раскрыл содержание послания вселенского патриарха

Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Порошенко зачитали решение патриарха по томосу.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем послании заявил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви – предоставить Украинской поместной православной церкви автокефалию. Однако сроки не указаны.

27 июля пресс-служба украинского президента Петра Порошенко сообщила, что главе державы зачитали послание патриарха – но конкретики снова нет.

"Новокрещенный народ вошел под духовное руководство, заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией вселенского патриархата", – отмечается в послании.

При этом подчеркивается важность крещения Руси князем Владимиром.

Также, исходя из послания, первопрестольная Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию".

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

Позже предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ уже в этом году.

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