Автомат и ДНК киллера. Стало известно о важных находках по делу об убийстве Окуевой

На обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял, рассказал Геращенко.

Стало известно о важных находках по делу Окуевой facebook.com/Ротан Крымский

Следствие по делу об убийстве Амины Окуевой располагает автоматом, из которого был расстрелян автомобиль.

Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко, сообщает "Сегодня".

По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицирует данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", — Геращенко.

Напомним, ранее Осмаев рассказал детали расстрела авто в Глевахе.