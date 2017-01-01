"Авторитетный парень". Байден оценил полномочия Волкера

Дипломат не имеет возможности, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то пойдет, отметил бывший вице-президент США.
Дипломат "не имеет полномочий, чтобы выйти и сказать — если вы это не решите, то пойдете", сказал экс-чиновник во время выступления в Совете по международным отношениям Штатов, пишет "Радио Свобода".
"Волкер — авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не имеет полномочий или возможности, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то пойдете", — отметил он.
Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин говорил, что у Курта Волкера меньше полномочий в ведении переговоров по Украине, чем было у Виктории Нуланд, которая во времена президентства в США Барака Обамы занимала пост помощника госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии и занималась вопросами нашей страны.