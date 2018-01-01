"Банду геть!": на митинге за импичмент Порошенко пролилась первая кровь

Митингующие демонтировали металлические конструкции на Майдане.

18 марта, в ходе марша за импичмент Петра Порошенко в центре Киева, сторонники Михеила Саакашвили демонтировали металлические конструкции, установленные там ранее. По их заявлению, установкой этих конструкций власть пыталась помешать их собранию.

Как пишет "Страна", частями конструкций начали перекрывать Хрещатик. При этом активисты прокомментировали устроенный демонтаж так: "Повалили елку – повалили Януковича. Повалили конструкции – повалим и Порошенко. Это символ".

При сносе конструкций один активист попал под удар железной трубы. Ему пришлось перебинтовывать голову.

Последнюю конструкцию свалили под бурные аплодисменты и громкие крики "Банду геть!"

Ранее правоохранители задержали на Майдане автомобиль представителей "Руха новых сил", в котором находились материалы для установки сцены.