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"Батькивщина" существенно усиливается в Киевском регионе - СМИ

Сегодня, 14:53

Мэр Ирпеня Владими Карплюк пообещал поддержку Юлии Тимошенко во время парламентских и президентских выборов.

Владимир Карплюк
Карплюк имеет существенный финансовый и административный ресурс, что усиливает возможности партии "Батькивщина"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко согласовала кандидатуру городского головы Ирпеня Владимира Карплюка по 95-му мажоритарному округу.

Взамен Ирпенский глава обещает финансовую и административную поддержку на территории Киевской области, пишет издание Комментарии, напоминая, что Тимошенко неоднократно посещала Ирпень по приглашение Карплюка.

В 2015 году Карплюк делал попытку попасть со своей партией "Новые лица" в Киевскую областную раду, тогда он набрал 4,84%. От "Новых лиц" в 2015 году избраны мэры Василькова, Фастова, Боярки, Вишневого, Бучи и Ирпеня, поэтому ирпенский глава имеет огромное влияние на значительной территории Киевщины.

Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук является кумом Карплюка и бывшим партнером по строительному бизнесу. Анатолий Федорук, кстати, тоже активно заигрывал с политсилой Тимошенко, когда возникла угроза потери контроля над большинством в местном совете.  

5 мая 2018 года Константин Бондарев, председатель "Батькивщины" по Киевской области открыто стал на сторону Карплюка в конфликте вокруг Беличанского леса и присоединения Коцюбинского к Киеву, которое лоббирует БПП, как пилотный проект Киевской агломерации.  

Карплюк за 3 года почти полностью монополизировал рынок застройки приирпенья и имеет существенный финансовый и административный ресурс, а это усиливает возможности "Батькивщины" во время парламентских и президентских выборов.  

Мандат депутата Верховной Рады от "Батькивщина" Владимиру Карплюку будет очень уместным, поскольку он является фигурантом более 10 уголовных производств по которым ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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