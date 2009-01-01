Минские соглашения остаются единственной жизнеспособной основой для разрешения конфликта на Донбассе, считает вице-президент США.

Джозеф Байден Reuters

Вице-президент СШАзаявил, что Украина релизуетпосле того, как "Россия и ее ставленники" на Донбассе выполнят обязательства по прекращению

Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко, пишет УНИАН.

В то же время американский политик подчеркнул, что договоренности остаются единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на востоке нашей страны.

"Лучшей надеждой Украины является дальнейшее продвижение в виде объединенной страны. Но позвольте мне быть совершенно четким: политическое соглашение не может быть выполнено до тех пор, пока российское насилие не прекратится", — отметил Байден.

По его словам, "только когда Россия и ее ставленники на востоке выполнят обязательства по прекращению боевых действий и позволят Донбассу снова жить в мире и безопасности, тогда от Украины можно ожидать ее политических обязательств".

Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Позже политик встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.