Байден в Киеве: прощальные гастроли

Украине предстоит максимально мобилизоваться и рассчитывать, прежде всего, на свои силы.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Джозеф Байден, по его оценкам, в последние два года общался с Петром Порошенко чаще, чем с женой, но с визитами в Киев наведывался редко. В отличие от него Джон Керри, курирующий в администрации Обамы российское направление, виделся с Путиным регулярно и летал в Москву по нескольку раз за сезон. Правда, больших успехов на переговорном поприще ему добиться не удалось, хозяин Кремля пересмотреть свои агрессивные планы отказался наотрез. Приезд Байдена в столицу Украины в декабре 2015-го надолго запомнился его настоятельной рекомендацией депутатам и руководству страны прекратить имитировать реформы, прежде всего, борьбу с коррупцией, и, наконец, заняться ими всерьез. Очевидно, на закрытых встречах с украинскими политиками он был гораздо более жестким и требование "сначала реформы, потом помощь" звучало неоднократно.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

В ходе нынешнего визита Джо Байден ограничился лишь встречами с президентом и премьером, а также бывшим главой правительства Арсением Яценюком, теплое отношение к которому в Белом доме осталось и после его отставки, да и сохранить Яценюка в премьерском кресле из-за океана советовали до последнего. Вице-президент США и на этот раз дал украинской власти те же рекомендации — продолжать реформирование, сотрудничество с МВФ, а украинским гражданам — держать все под контролем. Видимо, не случайно аккурат к приезду Байдена в отечественных СМИ появилась информация о перечне условий, которые выдвигает МВФ для выдачи следующего транша кредита. В нем мало нового, многие пункты перекочевали в проект нового Меморандума о сотрудничестве из предыдущего, лишь с другими датами выполнения, поскольку к установленным ранее взятые обязательства реализованы не были. Украинской власти предстоит непростой переговорный процесс.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Байден напомнил, что США поддерживает Украину с момента провозглашения Независимости, и высказал надежду, что администрация Трампа продолжит эту политику. Но при этом подчеркнул, что никто не сделает за украинцев их работу по модернизации страны. Он отметил достигнутые успехи в борьбе с коррупцией, в частности введение е-декларирования, и последовавшего за ним шока от размеров капиталов отечественной политической элиты. И посоветовал продолжать борьбу с "раковой опухолью" с помощью антикоррупционных структур. Рекомендовал готовиться к проведению прозрачной приватизации, которую вопреки громким обещаниям никак не могут запустить вот уже полгода. Вспомнил в качестве верного решение о национализации "Приватбанка" и призвал продолжать очищать банковскую систему от сомнительных структур. Как мудрый преподаватель, он похвалил "ученика", но тут же подчеркнул, что процесс обучения еще не закончен, и домашние задания придется выполнять, а новый учитель будет не менее строг.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Очевидно, Джозеф Байден в ходе закрытых встреч с руководством страны дал ряд конкретных рекомендаций по тому, какой линии поведения следует придерживаться, чтобы наладить хорошие отношения с новым главой Белого дома, а в идеале — заручиться его поддержкой. Предвыборная риторика Дональда Трампа, как и его последние заявления, его готовность наводить мосты с Путиным и критика политики Ангелы Меркель пока не внушают оптимизма относительно позиции, которую он займет по действиям России в Украине. В отличие от уходящей администрации Белого дома, новая может иначе оценивать перспективность Минского процесса и последовательность выполнения сторонами своих обязательств. Байден подчеркнул, что выполнению Украиной политической части договоренностей должно предшествовать полное прекращение боевых действий со стороны России, но не исключено, что у сменщика Обамы и нового куратора украинского направления будет иной взгляд.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Да и введенные против России в качестве воспитательной меры санкции, которые уходящий президент США пролонгировал еще на год, Трамп может отменить. Во всяком случае, он уже пообещал пересмотреть этот вопрос, фактически пригласив Владимира Путина к торгу, заверив в готовности обменять санкционный кнут на сокращение российским президентом ядерного арсенала. Скорее всего, проблемы Украины для администрации Трампа в ближайшее время будут не в приоритете, как минимум не в первой десятке направлений внешней политики.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

По оценке Байдена, для Украины начинающийся год будет тяжелым, и с этим сложно не согласиться. Год будет непростым не только из-за необходимости активизировать начатые реформы по многим направлениям, включая непопулярные, что чревато очередной волной политического и экономического кризиса, но и из-за снижения уровня поддержки со стороны западных союзников в конфликте с Россией. Администрации Трампа потребуется некоторое время для раскачки и четкого определения позиции, а в ключевых странах ЕС набирают обороты избирательные кампании, что не позволит их лидерам уделять так же много внимания Украине, как в прошлом году. Украине предстоит максимально мобилизоваться и рассчитывать, прежде всего, на свои силы.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua