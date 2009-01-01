Беглого экс-министра Клименко уличили в государственной измене

Прокуратура начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Александр Клименко УНИАН

Задокументированы новые доказательства причастности беголого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители получили дополнительные материалы, что бывший чиновник во время пребывания в должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", — сообщили в спецслужбе

На основании собранных сотрудниками СБУ материалов Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры 17 ноября 2017 года начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья о государственной измене, ее санкции предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.