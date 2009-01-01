Беглый Янукович отказался приезжать на допрос в Киев, "прибудет защита"

Вместо Януковича в Киев "прибудет защита" беглого президента.

Виктор Янукович. Reuters

Как заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, что вместо Януковича в Киев "прибудет защита". пишет ТАСС.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и сообщит о наличии на сегодняшний день об уважительных причинах, препятствующих (явке Януковича лично — ред.)", — сказал Сердюк.

Он также подчеркнул, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы для жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

Кроме того, адвокат Януковича сообщил, что защита будет повторно подавать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.

"Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений, Генпрокуратура изо всех сило помогает защите делать свое дело", — утверждает Сердюк.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в первом квартале 2017 украинский суд начнет заочно судить Януковича за государственную измену.