Беларусь готова направить в Украину миротворцев

Республика хочет способствовать восстановлению мира в нашей стране, отметил Макей.

Флаг Беларуси, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова направить в Украину

Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.

В то же время чиновник подчеркнул, что республика хочет способствовать восстановлению мира в нашей стране.

"Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным странам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", — заявил Макей.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.