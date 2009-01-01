Беларусь пригласила Украину посмотреть, как Россия будет бряцать оружием у наших границ

Москва и Минск уверяют, что в учениях "Запад-2017" примут участие 12 700 военнослужащих.

Военный учения в Беларуси, иллюстрация vsr.mil.by

Министерство обороны Республики Беларусь пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные, которые должны состояться в Беларуси 14-20 сентября.

Всего приглашены наблюдатели из семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии, сообщает Радио Свобода.

По сообщению министерства, приглашение направлено в соответствии с так называемым Венским документом 2011 года, который требует уведомлять другую сторону о учения с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 000 человек. Россия и Беларусь заявляют, что в нынешних учениях примет участие 12 700 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоятся, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину. В частности, по оценкам правительства Литвы, Москва может привлечь к этим учениям значительно больше своих войск, чем заявлено, — возможно, до ста тысяч. Россия отрицает такие планы.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов назвал необъявленные цели российских учений "Запад-2017".