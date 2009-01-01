Белое пятно, или Дипломатические интриги после смерти Чуркина только начинаются

Ожидает ли нас новая спецоперация России под условным названием "Чуркин 2.0. Перезагрузка"?

Траурное фото Виталия Чуркина Reuters

Его действия в ООН критиковались, становились предметом горячих дискуссий, безусловно, сам он был ньюсмейкером по позиции РФ в вопросах политической принадлежности Крыма, присутствия российских военных на Донбассе, коалиции войск РФ и вооруженных сил президента Сирии Башара Асада.

Инсинуации смерти, или Что было причиной смерти постпред РФ в ООН

Мониторинг этого вопроса в Интернете и соцсетях в целом отражает несколько версий причин смерти Чуркина. Соответственно, топовой причиной является "внутренние дипломатические недоразумения посла с российским высшим политическим руководством". О нем впервые после смерти посла якобы заговорила российская журналистка Юлия Латынина, которая в своем (возможно, фейковом. — Ред.) микроблоге в Twitter рассказала подробности смерти постпреда России в ООН 20 февраля. По ее словам, "Дипломат скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным. Чуркин потерял сознание и нуждался в сердечно-легочной реанимации. Его экстренно госпитализировали". В микроблоге утверждается, что разговор между Чуркиным и Путиным была эмоциональным. В последнее время, добавила "журналистка", дипломат осуждал российскую оккупацию украинского полуострова Крым в ООН.

Следующая версия смерти — "политический заказ". Здесь также ньюсмейкером выступила Латынина, которая указала, что глава российского государства обвиняет в смерти посла своего бывшего коллегу, уже экс-главу США Барака Обаму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виталий и Саманта: смысл странной дружбы

Третья версия: смерть Чуркина не была естественной. Об этом сообщало одно из самых влиятельных изданий мира — Washington Post — которое оперативно откликнулось на внезапную смерть постпреда России при ООН. Издание апеллирует к тому, что американцы с недоверием отнеслись к естественным причинам смерти российского дипломата. Одной из первых реакций была следующая: "Это надо рассматривать с подозрением, учитывая продолжающееся расследование участия России в выборах в США. Внезапные смерти людей, которые могли что-то знать об этом, сомнительны".

Четвертая версия, непопулярная на сегодняшний день: естественная смерть. Данной версии лично придерживаюсь и я. При этом убеждена, что стресс, психологические и информационные кампании против Чуркина могли сыграть с ним злую шутку. Ведь не каждый из политиков и дипломатов смог бы выдержать шквал разновекторной критики и навешивания нелицеприятных для дипломатической этики "ярлыков". Безусловно, преемнику Чуркина будет нелегко представлять национальные интересы России, даже несмотря на репутационные потери российской дипломатии из-за неоднозначных публичных заявлений и инициатив Чуркина.

О дипломатических достижениях Чуркина. За что его критиковали?

Российский постпред Виталий Чуркин выступал от имени РФ в ООН не более 10 лет — с 2006-го по 2017. За это время произошло беспрецедентное в истории постсоветской России ухудшение отношений между РФ и Европой.

Представительство интересов России в ООН Чуркиным пришлось на время российско-грузинской войны 2008 года, аннексии Крыма, оккупации Донбасса и катастрофы Boeing MH17 в 2014 году, переброски в Сирию российских войск и бомбардировок мирных жителей в Алеппо. Без сомнений, все эти события стали эпохальными вехами самого большого обострения отношений между Россией и Западом, результатом которого было превращение ООН в место сведения счетов России с окружающим ее миром. О том, как Кремль устами Чуркина не признавал агрессию против Грузии в 2008-м войной, которую спровоцировала РФ, оккупацию Крыма, который был частью территории независимой Украины. А циничное неприятие идеи создания международного трибунала по расследованию крушения Boeing МН17 на Донбассе сто́ят отдельных дипломатических монографий и остросюжетных фильмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина

Виталий Чуркин, несмотря ни на что, защищал "проявление отстаивания российских национальных интересов", хотя действия политического руководства РФ трактовались большинством представителей стран ООН как российская агрессия. Его заявления в ООН по своей стилистике часто были резкими по содержанию и не очень дипломатическими по форме. Вот лишь несколько из них без дополнительной редакторской интерпретации:

"Считаю, что Совет Безопасности — это не место для обсуждения различных версий относительно МН-17. [...] Для дальнейшего суда есть или полностью могут быть созданы соответствующие механизмы без привлечения СБ ООН, который уголовными делами заниматься не должен", — июль 2015, по поводу внесенной Малайзией и заблокированной Россией резолюции Совбеза ООН о создании международного трибунала по катастрофы MH17 на Донбассе.

"Россия со своей стороны готова продолжать содействовать проведению полного независимого и объективного расследования причин катастрофы с целью выявления виновных и их дальнейшего наказания". По словам Чуркина, решение РФ проголосовать против проекта резолюции о создании трибунала по авиакатастрофе "не имеет ничего общего с поощрением безнаказанности".

"Если вы еще раз заговорите со мной таким тоном, такой вещи, как Катар, после сегодняшнего дня больше не будет", — ответ представителю Катара, который критиковал блокирование резолюции Совбеза ООН по Сирии.

"Москва не признает легитимность нынешней украинской власти, поэтому политические отношения России с Украиной прерваны", — реакция на эскалацию ситуации в Украине во время политического кризиса на фоне общественных протестов. В то же время Чуркин выразил надежду на то, что в Украине проведут независимое расследование событий, связанных с убийствами неизвестными снайперами и автоматчиками не только участников протестов, но и представителей милиции.

3 марта 2014-го на заседании Совета безопасности ООН представитель России Виталий Чуркин зачитал заявление Януковича от 1 марта 2014 о том, что он попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине.

Вообще украинские журналисты отмечали, по их мнению, факты его умышленного лживости, отчетливой тенденциозности и политической предвзятости в отношении Украины. В частности, стоит вспомнить его заявление в марте 2014-го о том, присутствуют ли российские войска на полуострове Крым. Тогда он резюмировал, что "Россия в Крыму действует в рамках подписанного с Украиной соглашения о базировании Черноморского флота". Чуркин еще весной 2014-го убеждал в стенах ООН, что "Россия не может допустить повторения "беспорядков", которые происходили в Киеве, западных и центральных регионах Украины, в восточных и южных областях".

Именно с участием Чуркина еще в начале 2017-го была одобрена резолюция ООН о начале мирного урегулирования ситуации в Сирии при дипломатическом содействии России и Турции.

Кому "улыбнется" судьба представлять Россию в ООН?

Уже точно известно, что врио представителя России в ООН будет его первый заместитель Петр Ильичев. Впрочем, он будет исполнять обязанности главы российской дипломатической миссии, до тех пор, пока не будет назначен новый постпред РФ в организации.

Целесообразно предположить, что несмотря на всю палитру дезинформации и неоднозначных материалов о Чуркине, российские власти могут прибегнуть и к более прагматичному шагу, предложить менее одиозного и более технократического дипломата. Ведь давайте не будем забывать, что, несмотря на все последние довольно жесткие пассажи президента Трампа о России и Путине, несмотря на санкционные мантры, генеральная линия по поиску путей политического и экономического взаимопонимания между США и Россией будет продолжаться и впредь. Не исключаю, что представителем РФ в ООН может стать и человек из олигархических кругов или финансово-промышленных групп, близких к окружению Путина. А почему бы нет. Сегодня, если брать в качестве примера кадровую политику Дональда Трамп, представителями США могут быть и бывшие менеджеры транснациональных или американских кампаний.

Возможно ли, что Петр Ильичев сохранит за собой функции дипломатического представителя России не только в ближайшей временной перспективе? Считаю, что это вполне вероятно. Главным же, с моей точки зрения, должен стать вопрос, к каким уступкам готова российская дипломатия при временном и новом после РФ в ООН, или нас ожидает новая спецоперация России на дипломатическом уровне под условным названием "Чуркин 2.0. Перезагрузка"? Вопрос открыт, и он становится очередной белым пятном в международной геополитике.

Екатерина Одарченко