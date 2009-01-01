Беспорядки в Одессе. Драки, слезоточивый газ и пострадавшие силовики, опубликованы фото и видео

В полиции заявили, что после потасовок в Одессе за медпомощью обратились 20 полицейских и 16 Нацгвардейцев.

Сегодня, 20 сентября, в Одессе на Думской площади и в окрестностях вспыхнули массовые беспорядки. Представители "Свободы", "Национального корпуса" и других оппозиционных организаций с драками прорвались в мэрию, где проходила сессия горсовета.

Около полутысячи человек протестовали в Одессе под зданием городского совета с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова. Данная акция связана с ужасным пожаром в лагере "Виктория".

По информации советника главы Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, "ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Они прибегли к хулиганским действиям, у некоторых из них есть пиротехника, некоторые агрессивно настроены, применяли файеры. Правоохранители контролируют ситуацию и принимают меры для охраны порядка", пишет Politeka.

Также стало известно, что силовики использовали слезоточивый газ.

По данным полиции, после потасовок на Думской площади за медицинской помощью обратились 20 полицейских и 16 сотрудников Нацгвардии. По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, пишет Думская.

Некоторым активистам все же удалось прорваться в сессионный зал Одесского горсовета, и Труханов прервал сессию. Он заявил, что располагает видеодоказательствами того, что в Одессу на автобусах свозили активистов радикальных организаций.

Однако, позже мэр вместе с депутатами горсовета покинул здание на Думской площади после того, как в сессии был объявлен бессрочный перерыв из-за беспорядков.

"Продолжения сессии сегодня не будет", — сообщила пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева.

Часть оппозиционеров и журналистов, которых ранее не пускали в мэрию, вместе с прокурором Олегом Жученко сумели попасть внутрь. Теперь они селфятся возле стола мэра, требуют отставки городского руководства, а также вмешательства со стороны президента Петра Порошенко.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

В понедельник, 18 сентября, в Одессе суд арестовал без права внесения залога директора детского муниципального комплекса "Виктория" Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети.

Между тем, в спасатели назвали вероятную причину пожара в одесском лагере "Виктория"

Фото: видео: Думская Нет; politeka.net