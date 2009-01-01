Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"

Преследование активистов в Крыму — это попытка перекрыть "информационный фон" по случаю привода в ФСБ Полозова.

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Представители Федеральной службы безопасности в аннексированном Крыму провели обыски у активистки Зодии Салиевой, ее сына Сейрана Салиева и адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом написала журналист Эльвина Сеитбуллаева на своей странице в Facebook.

По ее словам, во дворе, где проходят обыски, несколько десятков вооруженных людей.

В свою очередь, крымскотатарский семьи пришли поддержать простые люди.

"По их словам, силовики не выпускают из дома беременную жену Сейрана, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Выписали ее недавно. На просьбы простых людей позволить ей выйти из дома, силовики ответили грубостью и хамством", — написала журналистка.

В свою очередь, глава избиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля сообщил, что обыски в доме Салиевых уже завершились и скорее всего активистка Зодия Салиева будет задержана.

Он также сообщил, что адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева к их дому не пропустили.

Кроме того "Радио Свобода" сообщает, что власти аннексированного Россией Крыма в Бахчисарае задержали адвоката Курбединова

По сообщению защитника, Салиев — это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".

"Его мама —Зодие Салиева — ветеран национального движения", — добавил адвокат.

Сам юрист сообщил в Facebook, что "только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву".

На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".

Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".

После этого трансляция перерывается.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк также сообщает, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.

В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, в Бахчисарае обыски, в адвокатском офисе в Симферополе обыски — Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.

По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".

Обыск в адвокатском офисе в Симферополе. Адвокату Эмилю Курбединову будут избирать меру пресечения через полчаса. Экстремизм pic.twitter.com/YPCkvq6fUy — Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.

Спецслужбы также провели обыск и в доме у Курбединова.

"Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", — пишет Наумлюк.

Обыск проводится в доме Эмиля Курбединова в Симферополе, в адвокатском офисе. Самому адвокату сейчас будет избираться мера пресечения pic.twitter.com/XO9bg7eFNK — Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.

Курбединов также написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ Николая Полозова".

Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Напомним, Мустафа Джемилев заявил, что в оккупированном Крыму Россия нарушает Женевскую конвенцию и совершает военные преступления.