Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"

Преследование активистов в Крыму — это попытка перекрыть "информационный фон" по случаю привода в ФСБ Полозова.
Об этом написала журналист Эльвина Сеитбуллаева на своей странице в Facebook.
По ее словам, во дворе, где проходят обыски, несколько десятков вооруженных людей.
В свою очередь, крымскотатарский семьи пришли поддержать простые люди.
"По их словам, силовики не выпускают из дома беременную жену Сейрана, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Выписали ее недавно. На просьбы простых людей позволить ей выйти из дома, силовики ответили грубостью и хамством", — написала журналистка.
В свою очередь, глава избиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля сообщил, что обыски в доме Салиевых уже завершились и скорее всего активистка Зодия Салиева будет задержана.
Он также сообщил, что адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева к их дому не пропустили.
Кроме того "Радио Свобода" сообщает, что власти аннексированного Россией Крыма в Бахчисарае задержали адвоката Курбединова
По сообщению защитника, Салиев — это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".
"Его мама —Зодие Салиева — ветеран национального движения", — добавил адвокат.
Сам юрист сообщил в Facebook, что "только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву".
На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".
Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".
После этого трансляция перерывается.
Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк также сообщает, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.
В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, в Бахчисарае обыски, в адвокатском офисе в Симферополе обыски— Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.
По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".
Обыск в адвокатском офисе в Симферополе. Адвокату Эмилю Курбединову будут избирать меру пресечения через полчаса. Экстремизм pic.twitter.com/YPCkvq6fUy— Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.
Спецслужбы также провели обыск и в доме у Курбединова.
"Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", — пишет Наумлюк.
Обыск проводится в доме Эмиля Курбединова в Симферополе, в адвокатском офисе. Самому адвокату сейчас будет избираться мера пресечения pic.twitter.com/XO9bg7eFNK— Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 січня 2017 р.
Курбединов также написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ Николая Полозова".
Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.
Напомним, Мустафа Джемилев заявил, что в оккупированном Крыму Россия нарушает Женевскую конвенцию и совершает военные преступления.