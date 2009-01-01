Бессмысленный и беспощадный бунт. Российский журналист рассказал, что будет "после" Путина

Свободных демократических выборов точно не будет, говорит Аркадий Бабченко.

Владимир Путин kremlin.ru

В России не будет ни досрочных выборов президента РФ в 2017 году, ни положенных по конституции в 2018-м, поэтому смены властине произойдет.

Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".

"В России больше не будет выборов. В России будет очередная спецоперация по сохранению власти Владимира Путина. В какой форме она пройдет — это можно обсуждать. Может, военное положение, может, переделка конституции под монархию, может, очередная рокировка и местоблюститель", — говорит журналист.

"Но свободных демократических выборов точно не будет. Так что у власти он пробудет еще долго. А потом — очередной бунт, бессмысленный и беспощадный", — резюмировал публицист.

Комментируя вопрос, когда мир устанет от Путина, Аркадий Бабченко заметил: "Когда деньги кончатся. А они пока еще есть. И, вообще, судя по Трампу, Ле Пен, Эрдогану и прочим замечательным товарищам — мир вообще не устал от Путина, а, напротив, радостно движется в его сторону".

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал, кто в России опаснее Путина.