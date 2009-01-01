Бессмысленный и беспощадный бунт. Российский журналист рассказал, что будет "после" Путина

Свободных демократических выборов точно не будет, говорит Аркадий Бабченко.
Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".
"В России больше не будет выборов. В России будет очередная спецоперация по сохранению власти Владимира Путина. В какой форме она пройдет — это можно обсуждать. Может, военное положение, может, переделка конституции под монархию, может, очередная рокировка и местоблюститель", — говорит журналист.
"Но свободных демократических выборов точно не будет. Так что у власти он пробудет еще долго. А потом — очередной бунт, бессмысленный и беспощадный", — резюмировал публицист.
Комментируя вопрос, когда мир устанет от Путина, Аркадий Бабченко заметил: "Когда деньги кончатся. А они пока еще есть. И, вообще, судя по Трампу, Ле Пен, Эрдогану и прочим замечательным товарищам — мир вообще не устал от Путина, а, напротив, радостно движется в его сторону".
Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал, кто в России опаснее Путина.