Без Америки решить войну на Донбассе невозможно — глава МИД Польши

Глава МИД Польши считает, что без американцев решить конфликт между Украиной и Россией невозможно.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация 3oko.net

Глава МИД Польши считает, что конфликт между Украиной и Россией, который перерос в войну на Донбассе , решить без Соединенных Штатов Америки невозможно.

Об этом Витольд Ващиковский заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Ліга со ссылкой на Polskie Radio.

"Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта. Нам нужна Америка, – отметил Ващиковский, напомнив о подписанных Россией, Украиной, Германией и Францией Минских соглашениях.

Напомним, Президент Украина Петр Порошенко заявил, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между нашей страной и США.