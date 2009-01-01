Без наступления врага, но с провокациями. Генерал-разведчик спрогнозировал ситуацию на Донбассе

ВСУ не допустят никаких прорывов террористов, отметил Маломуж.

Николай Маломуж Главред

На Донбассе Российская Федерация и боевики, по оперативным данным, не планируютперед новогодними праздниками, но отдельные провокации будут продолжаться.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".

По его словам, противник будет показывать мировому сообществу снижение боевой активности и достижение каких-либо договоренностей на праздники.

"Иначе активные военные операции полностью разоблачат реальные намерения боевиков и России, и это приведет к мощной международной консолидации против них. Тем более, наши ВСУ не допустят никаких прорывов, и боевики об этом знают", — отметил эксперт.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что на захваченной части востока Украины незаконные вооруженные формирования боевиков могут быть способны перейти к активным наступательным действиям тактического масштаба.