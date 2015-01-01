Без поддержки Путина вся шантрапа на Донбассе разлетится за неделю — военный эксперт

Боевики разбегутся кто на терриконы, кто под терриконы, говорит Александр Скипальский.

Александр Скипалський

Инициатива ветеранов добровольческих формирований АТО оне напугает боевиков ЛНР и ДНР.

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Инициаторы акции могут надеяться на то, что люди в ОРДЛО ощутят дискомфорт, из-за нехватки продуктов и других нужных вещей начнут давить на боевиков, а боевики прекратят обстрелы. Но все это — наивные мечты, потому что главным дирижером является Путин, Россия. А вся шантрапа на Донбассе без поддержки Путина просто разлетится за неделю — разбегутся кто на терриконы, кто под терриконы", — говорит военный эксперт.

"Поэтому если и прибегать к такой акции, как блокирование оккупированных территорий, то не следует рассматривать ее как главный удар. Такие шаги могут быть только второстепенным, тактическим ударом, который может привести к дестабилизации, а не к успеху", — считает генерал СБУ.

"К тому же, такую ​​блокаду Украины оккупированных территорий Россия могла бы успешно использовать в своих пропагандистских целях. И хотя затраты на Донбасс весьма ощутимы и чувствительны для России, у нее достаточно ресурсов. Поэтому не стоит надеяться, что Россия окажется не в состоянии годами удерживать боевиков и ту часть населения, которая находится под их контролем".

"Так что на успех можно надеяться, если мы развернем государственный механизм на борьбу с безобразиями, возникающими в Украине. Однако пока у нас слышен только крик демагогов", — резюмировал Александр Скипалський.

Напомним, ранее генерал СБУ заявил, что без прекращения российской агрессии блокада ЛДНР ничего не даст.